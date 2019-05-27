В веломарафоне в Майкопе принял участие 95-летний ветеран Великой Отечественной войны

В Майкопе 26 мая состоялся массовый веломарафон, в котором приняли участие более 1,3 тыс. человек

Пробег возглавил 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Валентин Жуков. Пенсионер ведет активный образ жизни, состоит в майкопском велоклубе, по родной станице Ханской передвигается в основном на велосипеде, рассказали организаторы веломарафона.

На старт велопробега Жуков вышел вместе с ведущими спортсменами республики, студентами, чиновниками, депутатами республиканского парламента, жителями городов и районов республики.

Ветерана и всех участников акции приветствовал глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Он сказал, что власти региона намерены развивать спортивную инфраструктуру и обеспечивать доступность занятий физкультурой и спортом для каждого.

Дистанция марафона проходила по центральным улицам городам. Кумпилов завершил заезд вместе с юными спортсменами республиканской спортивной школы по велоспорту. После заезда состоялось вручение наград. Марафонцев отметили призами в номинациях «Самый молодой участник», «Самый старший участник», «Спортивная семья».