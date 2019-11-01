В Туапсе сотрудница пенсионного фонда незаконно перевела на счет дочери 1,8 млн рублей

В Туапсе направили в суд уголовное дело в отношении экс-сотрудницы пенсионного фонда, подозреваемой в краже 1,8 млн рублей

По версии следствия, работница местного отделения фонда с сентября 2013 года тайно списывала деньги. По документам она их якобы начисляла пенсионерам, однако на деле злоумышленница переводила деньги на счет своей дочери. За пять лет сотрудница фонда незаконно вывела более 1,8 млн рублей.

Заместитель Туапсинского межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против 47-летней женщины. Ее обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере), сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Ей грозит до десяти лет лишения свободы. Дело направили в Туапсинский городской суд.

Напомним, в январе в Выселковском районе осудили судебного пристава. Используя свое служебное положение, он причинил ущерб компании на сумму более 700 тыс. рублей.