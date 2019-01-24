На Кубани пристава осудили за превышение полномочий и мошенничество

Краснодарский край

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В Выселковском районе осудили судебного пристава за превышение должностных полномочий и мошенничество

Старший судебный пристав отдела по Кореновску и Выселковскому району превысил свои служебные полномочия по исполнительному производству. Таким образом он причинил ущерб ПАО «Сбербанк» на сумму более 700 тыс. рублей.

Кроме того, пристав причастен к еще двум случаям мошенничества с использованием своего служебного положения. Ущерб превысил 500 тыс. рублей.

Деятельность судебного пристава пресекли оперативники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Мужчину обвинили по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Пристава приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и лишением права занимать должности на госслужбе сроком на три года, сообщает пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю.

Выселковский район Мошенничество Превышение полномочий Судебные приставы УФССП ФСБ
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