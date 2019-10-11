На Кубани выходные будут прохладными и дождливыми

Краснодарский край

Распечатать

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 11 по 13 октября

В Краснодаре вечером 11 октября возможен кратковременный дождь, ветер до 10 м/с. Днем воздух прогреется до 18-20 °С. В целом по краю также возможны небольшие дожди с грозами. Днем температура составит 14-19 °С, местами до 21 °С. На Черноморском побережье порывы ветра могут достигать 14 м/с.

По данным краснодарского гидрометцентра, в выходные дни на Кубани возможны дожди с грозами, утром местами туман. В субботу порывы ветра могут достигать 17 м/c. Ночью столбики термометра покажут 5-10 °С, днем — 15-20 °С, местами до 22 °С. На Черноморском побережье кратковременные дожди, туман и ветер с порывами 12-15 м/с. Температура воздуха ночью составит 8-13 °С, днем — 18-23 °С.

Краснодар Погода

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Тело парня нашли на ж/д путях в Ростовской области
На Кубани выходные будут прохладными и дождливыми
На Дону один человек погиб в военной машине, которая загорелась после ДТП
Россия разгромила Шотландию в матче отбора на Евро-2020
Военного, уронившего в Ингушетии пушку за 25 млн рублей, обязали возместить ее стоимость
Главу управления Ростехнадзора будут судить в Краснодаре по делу об ущербе природе на 93 млн рублей от предприятия полицейского

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале