На Кубани выходные будут прохладными и дождливыми
Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 11 по 13 октября
В Краснодаре вечером 11 октября возможен кратковременный дождь, ветер до 10 м/с. Днем воздух прогреется до 18-20 °С. В целом по краю также возможны небольшие дожди с грозами. Днем температура составит 14-19 °С, местами до 21 °С. На Черноморском побережье порывы ветра могут достигать 14 м/с.
По данным краснодарского гидрометцентра, в выходные дни на Кубани возможны дожди с грозами, утром местами туман. В субботу порывы ветра могут достигать 17 м/c. Ночью столбики термометра покажут 5-10 °С, днем — 15-20 °С, местами до 22 °С. На Черноморском побережье кратковременные дожди, туман и ветер с порывами 12-15 м/с. Температура воздуха ночью составит 8-13 °С, днем — 18-23 °С.
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