Празднования начнутся 5 октября и продлятся до 7 октября, поскольку праздничный день выпадает на выходной. Об этом сообщили в правительстве региона.

Праздничные мероприятия пройдут во всех районах республики. Главной площадкой празднования станет Майкоп. Здесь утром откроется «Город мастеров» — выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества в рамках проекта «Майкопский Арбат». На республиканском ипподроме с 10:00 начнется концертная программа в рамках конноспортивных соревнований.

В течение дня праздничные мероприятия пройдут на пяти основных площадках в разных микрорайонах города: в парке культуры и отдыха, на площади Единения и Согласия, в районах Черемушки и Восход, на площади им. Ленина. Здесь с 16:30 до 20:30 пройдет гала-концерт ХХ международного фестиваля мастеров искусств «Мир Кавказу», в 21:00 начнется выступление звезд российской эстрады. Как стало известно порталу Юга.ру, среди хедлайнеров фестиваля — Вера Брежнева и певица MOLLY (бывшая участница группы «Серебро» Ольга Серябкина). Завершится праздничная программа фейерверком.