Мужчина погиб под колесами «Газели» на трассе Кубани
В Темрюкском районе ночью 30 сентября на темной трассе грузовик насмерть сбил мужчину
Авария произошла около 22:00 на трассе Краснодар — Темрюк. По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля «Газель» сбил 41-летнего мужчину, который перебегал дорогу вне населенного пункта на неосвещенном участке. На его одежде не было светоотражающих элементов.
В результате происшествия мужчина скончался на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Напомним, в этот же день в Темрюкском районе произошла еще одна авария с погибшим. Около 18:30 на трассе поселок Стрелка — Старотитаровская — поселок Прогресс водитель «десятки» врезался в дерево. Он погиб, двое его пассажиров пострадали.
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