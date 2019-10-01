Мужчина погиб под колесами «Газели» на трассе Кубани

В Темрюкском районе ночью 30 сентября на темной трассе грузовик насмерть сбил мужчину

Авария произошла около 22:00 на трассе Краснодар — Темрюк. По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля «Газель» сбил 41-летнего мужчину, который перебегал дорогу вне населенного пункта на неосвещенном участке. На его одежде не было светоотражающих элементов.

В результате происшествия мужчина скончался на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.