В Краснодаре устроят гастрономический фестиваль с участием ведущих рестораторов и шеф-поваров

В Краснодаре на Пушкинской площади 21 и 22 сентября пройдет гастрономический фестиваль «Вкусы нашего города»

Событие приурочено к празднованию 226-й годовщины основания Краснодара. Организаторами фестиваля выступили сети Mandarin, Madyar Collection и «Патрик&Мари» совместно с управлением торговли и бытового обслуживания населения. Участниками фестиваля станут семь заведений — Wok Cafe, «Коралловые бусы», «Пиноккио Djan», Barabulka Optimistic Cafe, «Бумбараш», «Балерина и бифштекс», «Патрик&Мари», а также ведущие рестораторы и шеф-повара краевой столицы.

«Цель нашего совместного проекта с ведущими предприятиями города — знакомство краснодарцев и гостей города с гастрономическими традициями кухонь различных национальностей, продвижение гастрономического туризма — одного из перспективных направлений туристической отрасли кубанской столицы, развитие ресторанной культуры», — рассказал начальник управления торговли и бытового обслуживания населения Краснодара Сергей Тебеньков.

Жители и гости города смогут попробовать блюда итальянской, грузинской, паназиатской и русской кухни. На площади будут готовить овощи на мангале, баранину на вертеле, креветки на гриле, плов в казане и другие блюда. Желающих угостят бургерами с говяжьей и куриной котлетой, френч-догами с сосисками, панини с куриной грудкой, мороженым с разными наполнителями, борщом, домашними колбасками, блинами, брускеттами, арбузом и дыней в стаканах, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Также на фестивале устроят мастер-классы, на которых детей научат готовить салат с микрозеленью, разрисовывать пряники в форме рыб и баранов. Взрослые попробуют приготовить пончики во фритюре и криспы — кондитерское изделие, похожее на «хворост».

Как писали Юга.ру, на Дне города в Краснодаре выступят «Хор Турецкого», «Иванушки International», Валерий Сюткин и его коллектив «Рок-н-ролл бенд», Алекс Малиновский, Feduk и дуэт HammAli & Navai.