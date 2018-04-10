В Госдуме обсудили запрет оккультной деятельности

На заседании комитета Госдумы по экономической политике обсудили законопроект о запрете оккультной деятельности

Законопроект о запрете рекламы и ограничении негативного влияния астрологов, гадалок, магов, спиритов, экстрасенсов и иных подобных лиц внесла в Госдуму в еще в январе 2014 года группа депутатов прошлого созыва. Предлагалось разрешить участие указанных лиц только в развлекательных шоу и запретить рекламу мистических услуг в других форматах.

На заседании комитета 10 апреля поддержать законопроект предложил депутат Сергей Казанков (КПРФ). Комитет законопроект отклонил, но в ходе обсуждения депутаты высказались о необходимости введения запрета на такой вид деятельности, передает «Интерфакс».

«Я сначала тоже посмеялся, а потом стал вникать. Это примерно как проституция, торговля оружием — запрещенный вид деятельности, потому как он не облагается налогом. Нельзя рекламировать то, что не облагается налогом и запрещено законом», — отметил Казанков.

В свою очередь замглавы начальника управления контроля рекламы ФАС Татьяна Никитина уточнила, что невозможно вводить запрет на рекламу деятельности, которая не определена в законодательстве.

«Кто такие колдуны и экстрасенсы с точки зрения правового регулирования? Именно поэтому правительство не поддерживало данный законопроект», — пояснила представитель ФАС.

Ряд депутатов поддержал, что вопрос определения этой деятельности как незаконной заслуживает внимания. А глава комитета Серей Жигарев предложил депутатам разработать соответствующий законопроект.

«Мы начали с юмора, но вопрос очень серьезный. Если бы кто-то из наших коллег взялся за законопроект и сумел бы его проработать технически, чтобы он был юридически выверен, я думаю, что никаких бы препятствий ни со стороны правительства, ни со стороны других товарищей не было бы», — сказал он.