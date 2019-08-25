В Краснодаре пройдет экологический субботник «Зеленая Россия»
Краснодарцы с конца августа смогут поучаствовать во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия»
Акция пройдет с 6 по 29 сентября, в краевой столице ее проведут в рамках месячника по наведению санитарного порядка и благоустройства, который начнется 26 августа и продлится до 20 сентября.
По словам замначальника отдела озеленения и экологии департамента городского хозяйства и ТЭК городской администрации Олега Шаталова, экологический субботник «Зеленая Россия» ежегодно проводят в последние дни августа. В этом году в рамках мероприятия молодежные организации наведут порядок в парке им. 30-летия Победы, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Общегородской субботник состоится в Краснодаре 14 сентября.
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