В Краснодаре пройдет экологический субботник «Зеленая Россия»

Краснодарский край

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Краснодарцы с конца августа смогут поучаствовать во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия»

Акция пройдет с 6 по 29 сентября, в краевой столице ее проведут в рамках месячника по наведению санитарного порядка и благоустройства, который начнется 26 августа и продлится до 20 сентября.

По словам замначальника отдела озеленения и экологии департамента городского хозяйства и ТЭК городской администрации Олега Шаталова, экологический субботник «Зеленая Россия» ежегодно проводят в последние дни августа. В этом году в рамках мероприятия молодежные организации наведут порядок в парке им. 30-летия Победы, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Общегородской субботник состоится в Краснодаре 14 сентября.

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