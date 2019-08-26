Объявления о «потраве собак» в Чистяковской роще Краснодара оказались фейком. Теперь ищут того, кто их повесил

В Чистяковской роще Краснодара утром 26 августа появились объявления о том, что там травят собак. Выяснилось, что это неправда

Объявления заметили местные жители и работники парка. Информация распространилась в соцсетях, краснодарцы стали возмущаться такой инициативе.

В объявлениях, подписанных некой администраций, говорилось, что из-за участившихся случаев нападения собак «на территории в течение месяца будет систематически проводиться потрава диких собак».

Помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий рассказал порталу Юга.ру, что объявления оказались фейком, а того, кто их расклеил, будет искать полиция.

«В администрации парка сообщили, что никак не связаны с этими объявлениями. Они появились в ночь на 26 августа, утром их увидели работники. Они устранили недостоверные объявления и разбросанный по парку корм», — сказал Вербицкий.

По его словам, по факту распространения ложной информации подано заявление в полицию. Он добавил, что в парке достаточно камер видеонаблюдения, что может помочь в поимке нарушителя.