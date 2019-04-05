В Краснодаре на выходных пройдет «Креативный субботник» и общегородская зарядка
6 и 7 апреля в центре Краснодара пройдут городские активности
В субботу, 6 апреля, на Театральной площади пройдет акция «Креативный субботник». С 11 до 15 часов там будут работать различные тематические и интерактивные площадки. Можно будет поиграть в мини-футбол, большие шахматы, увидеть исторический бой от клуба реконструкторов «Бургундская пехота», спеть песню в караоке. Будут оборудованы зоны отдыха, игротеки и специальные фотозоны, сообщили в управлении молодежной политики.
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В субботу, 7 апреля, на главной площади города пройдет общегородская #Зарядка_РФ. Инициатором выступила Краснодарская краевая федерация воркаута. Занятия проведут сертифицированные тренеры по фитнес-танцам и воркауту. Мероприятие стартует в 9 часов.
Напомним, на выходных в Краснодаре будет солнечно, днем температура повысится до 20 °С.
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