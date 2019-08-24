В Новороссийске открыли новую развязку возле порта

Председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко на церемонии открытия отметил, что новая развязка изменила створ дороги и значительно облегчила дорожную ситуацию на этом направлении.

«Транзитный транспорт, двигающийся по М4 из Новороссийска и обратно, перераспределен на путепровод — эстакаду, а грузовики, которые едут в морской порт или выезжают из него, могут беспрепятственно выезжать на трассу, не создавая помех и опасных ситуаций. На участке убрали одноуровневые левые повороты, которые создавали заторы не только конкретно на этом отрезке М4, но у портовой части в районе судоремонтного завода и завода "Новоросцемент"», — уточнили в госкомпании.

Издание «Официальный Новороссийск» ранее писало, что с вводом развязки завершится первый этап масштабной реконструкции дорог, проходящих по территории Восточного района города. Далее начнется реализация второго этапа федеральной целевой программы «Цемдолина — Портовая. Строительство объездной дороги». Проект оценивается в 101 млрд рублей.