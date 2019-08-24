В Краснодаре из-за «Ночи кино» ограничат движение и продлят работу общественного транспорта

Во время проведения «Ночи кино» в Краснодаре 24 августа временно ограничат движение в центре и продлят работу общественного транспорта

Акция «Ночь кино» в Краснодаре начнется в 18:30 с парада духовых оркестров и театрализованного шествия персонажей из кино и мультфильмов. Участники пройдут от улицам Чапаева и Красной до площади имени Пушкина. Кинопросмотры пройдут на девяти площадках: на площади Пушкина, в сквере Жукова, в парках «Чистяковская роща» и «Городской сад», в библиотеке имени Некрасова, в домах культуры Карасунского, Прикубанского и Центрального округов, а также на Платановом бульваре. С полным списком площадок края можно ознакомиться на сайте kulturakubani.ru .

Во время праздничного шествия с 18:00 до 19:00 ограничат движение на некоторых улицах в центре города:

по улице Чапаева от Рашпилевской до Красноармейской;

по Карасунской от Рашпилевской до Красноармейской;

по Гоголя от Рашпилевской до Красноармейской;

по Гимназической от Рашпилевской до Красноармейской;

по Ленина от Красноармейской до Красной;

по Орджоникидзе от Красноармейской до Красной;

по Мира от Красноармейской до Красной;

по Комсомольской от Красноармейской до Красной;

по Советской от Красноармейской до Красной.

Также в этот вечер продлят движение некоторых маршрутов общественного транспорта. До 2:20 будут ходить автобусы и маршрутки:

№ 3 «Микрорайон "Губернский" — автовокзал "Южный"» в направлении «Губернского»;

«Микрорайон "Губернский" — автовокзал "Южный"» в направлении «Губернского»; № 65 «Симиренко — Благоева» до Фестивального микрорайона;

«Симиренко — Благоева» до Фестивального микрорайона; № 22 «Торговый центр "Западный" — Старокубанская» в направлении Славянского микрорайона;

«Торговый центр "Западный" — Старокубанская» в направлении Славянского микрорайона; № 44 «Комсомольский мкр — автовокзал "Южный"» в направлении Комсомольского;

«Комсомольский мкр — автовокзал "Южный"» в направлении Комсомольского; № 28 «Юбилейный мкр — Невкипелого» в оба направления;

«Юбилейный мкр — Невкипелого» в оба направления; № 39 «Военный городок — Гидростроителей» в направлении района мегацентра «Красная площадь»;

«Военный городок — Гидростроителей» в направлении района мегацентра «Красная площадь»; № 30 «Кооперативный рынок — Лавочкина» в направлении Пашковского мкр.

Трамваи № 2 и 4 также будут ходить дольше обычного:

последний рейс по маршруту № 4 «Комсомольский мкр — Индустриальная» от остановки на улице Советской отправится в 2:14 ;

«Комсомольский мкр — Индустриальная» от остановки на улице Советской отправится в ; последний рейс по маршруту № 2 «Индустриальная — Декабристов» от Советской отправится в 2:15 .

Также будут работать дежурные трамваи по следующим маршрутам: