В Краснодаре из-за «Ночи кино» ограничат движение и продлят работу общественного транспорта

Краснодарский край

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Во время проведения «Ночи кино» в Краснодаре 24 августа временно ограничат движение в центре и продлят работу общественного транспорта

Акция «Ночь кино» в Краснодаре начнется в 18:30 с парада духовых оркестров и театрализованного шествия персонажей из кино и мультфильмов. Участники пройдут от улицам Чапаева и Красной до площади имени Пушкина. Кинопросмотры пройдут на девяти площадках: на площади Пушкина, в сквере Жукова, в парках «Чистяковская роща» и «Городской сад», в библиотеке имени Некрасова, в домах культуры Карасунского, Прикубанского и Центрального округов, а также на Платановом бульваре. С полным списком площадок края можно ознакомиться на сайте kulturakubani.ru.

Во время праздничного шествия с 18:00 до 19:00 ограничат движение на некоторых улицах в центре города:

  • по улице Чапаева от Рашпилевской до Красноармейской;
  • по Карасунской от Рашпилевской до Красноармейской;
  • по Гоголя от Рашпилевской до Красноармейской;
  • по Гимназической от Рашпилевской до Красноармейской;
  • по Ленина от Красноармейской до Красной;
  • по Орджоникидзе от Красноармейской до Красной;
  • по Мира от Красноармейской до Красной;
  • по Комсомольской от Красноармейской до Красной;
  • по Советской от Красноармейской до Красной.

Также в этот вечер продлят движение некоторых маршрутов общественного транспорта. До 2:20 будут ходить автобусы и маршрутки:

  • № 3 «Микрорайон "Губернский" — автовокзал "Южный"» в направлении «Губернского»;
  • № 65 «Симиренко — Благоева» до Фестивального микрорайона;
  • № 22 «Торговый центр "Западный" — Старокубанская» в направлении Славянского микрорайона;
  • № 44 «Комсомольский мкр — автовокзал "Южный"» в направлении Комсомольского;
  • № 28 «Юбилейный мкр — Невкипелого» в оба направления;
  • № 39 «Военный городок — Гидростроителей» в направлении района мегацентра «Красная площадь»;
  • № 30 «Кооперативный рынок — Лавочкина» в направлении Пашковского мкр.

Трамваи № 2 и 4 также будут ходить дольше обычного:

  • последний рейс по маршруту № 4 «Комсомольский мкр — Индустриальная» от остановки на улице Советской отправится в 2:14;
  • последний рейс по маршруту № 2 «Индустриальная — Декабристов» от Советской отправится в 2:15.

Также будут работать дежурные трамваи по следующим маршрутам:

  • от остановки на Советской по Коммунаров в направлении Западного депо (Славянский микрорайон) последний рейс отправится в 2:00;
  • от остановки на Советской по Коммунаров в направлении Пашковского микрорайона до остановки на Бершанской последний рейс отправится в 2:05.
Акции Кино Краснодар Общественный транспорт Транспорт

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