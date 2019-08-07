В поддержку московских протестующих в Краснодаре разрешили провести пикет на 100 человек
В краснодарской Чистяковской роще 10 августа состоится пикет в поддержку протестующих жителей Москвы
Что происходит? В Москве с 14 июля проходят акции протеста, участники которых требуют зарегистрировать независимых кандидатов на выборы в гордуму. Самыми массовыми стали акции 27 июля и 3 августа, они не были согласованы с властями. На первой, которая планировалась как встреча с кандидатами, задержали более 1 тыс. человек, писал РБК. На второй акции, по данным МВД, задержали 600 человек из 1,5 тыс. участников. Ресурс «ОВД-Инфо» сообщил о более чем 1 тыс. задержанных, среди которых были не только протестующие, но и прохожие. Одна из основных формальных причин задержаний — участие в несанкционированной акции.
10 августа в Москве и еще 38 городах России пройдут акции в поддержку честных выборов, против произвола властей. Участники будут требовать освобождения политзаключенных, а также кандидатов и их допуска на выборы, прекращения абсурдных уголовных дел, отставки представителей власти Москвы и руководства Росгвардии и МВД, говорится в публикации в группе «Команда Навального» в соцсети «ВКонтакте».
Почему согласовали пикет в Краснодаре? В Краснодаре организатором пикета выступил местный штаб политика Алексея Навального. Проведение акции согласовали в городской мэрии, сообщается на сайте штаба. Начало пикета — в 13:00, заявленное количество участников — 100 человек.
В штабе уточнили, что власти города сообщили организаторам о согласовании пикета по телефону и не предоставили официальный письменный ответ. Администрация сослалась на краевой закон о митингах, в котором указано, что акции не требуют согласования, если проводятся в гайд-парках с числом участников до 100 человек, а пикет как раз подходит под этот случай. В Краснодаре в качестве «гайд-парков» — специальных мест для митингов и общественных дискуссий — утверждены площадки в Чистяковской роще и в парке Победы на Затоне.
В пресс-службе администрации Краснодара порталу Юга.ру подтвердили, что мероприятие согласовано.
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