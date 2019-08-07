В поддержку московских протестующих в Краснодаре разрешили провести пикет на 100 человек

Что происходит? В Москве с 14 июля проходят акции протеста, участники которых требуют зарегистрировать независимых кандидатов на выборы в гордуму. Самыми массовыми стали акции 27 июля и 3 августа, они не были согласованы с властями. На первой, которая планировалась как встреча с кандидатами, задержали более 1 тыс. человек, писал РБК. На второй акции, по данным МВД, задержали 600 человек из 1,5 тыс. участников. Ресурс «ОВД-Инфо» сообщил о более чем 1 тыс. задержанных, среди которых были не только протестующие, но и прохожие. Одна из основных формальных причин задержаний — участие в несанкционированной акции.

10 августа в Москве и еще 38 городах России пройдут акции в поддержку честных выборов, против произвола властей. Участники будут требовать освобождения политзаключенных, а также кандидатов и их допуска на выборы, прекращения абсурдных уголовных дел, отставки представителей власти Москвы и руководства Росгвардии и МВД, говорится в публикации в группе «Команда Навального» в соцсети «ВКонтакте».