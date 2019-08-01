В Адыгее стартовал высокогорный фестиваль «Игры Фишта»

В Адыгее 1 августа начались ежегодные спортивно-туристские соревнования «Игры Фишта», которые будут проходить до 4 августа у подножья горы Фишт

Об этом порталу Юга.ру сообщили в спорткомитете Адыгеи. Традиционно фестиваль собирает около 300 участников. В этом году заявки подали любители активного отдыха из Майкопа, коллективы из районов республики, а также представители Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска и Краснодара.

«Все команды участников "Игр Фишта" после пешеходного похода от поляны Яворовой к приюту Фишт соберутся сегодня вечером у подножья горы на вечер знакомств "У леса на опушке". Основная часть мероприятий состоится 2-3 августа», — рассказали в спорткомитете Адыгеи.

В программу соревнований входят турниры по волейболу, баскетболу, мини-футболу, нардам. Состоится также конкурс художественной самодеятельности, эколого-просветительская викторина, беседы со специалистами Кавказского биосферного заповедника, патриотическая акция, в ходе которой участники «Игр Фишта» вспомнят павших за оборону Кавказа во время Великой Отечественной войны.

Организатором «Игр Фишта» выступил комитет Адыгеи по физической культуре и спорту, а также инициативная группа постоянных участников мероприятия.