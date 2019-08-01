В Адыгее стартовал высокогорный фестиваль «Игры Фишта»
В Адыгее 1 августа начались ежегодные спортивно-туристские соревнования «Игры Фишта», которые будут проходить до 4 августа у подножья горы Фишт
Об этом порталу Юга.ру сообщили в спорткомитете Адыгеи. Традиционно фестиваль собирает около 300 участников. В этом году заявки подали любители активного отдыха из Майкопа, коллективы из районов республики, а также представители Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска и Краснодара.
«Все команды участников "Игр Фишта" после пешеходного похода от поляны Яворовой к приюту Фишт соберутся сегодня вечером у подножья горы на вечер знакомств "У леса на опушке". Основная часть мероприятий состоится 2-3 августа», — рассказали в спорткомитете Адыгеи.
В программу соревнований входят турниры по волейболу, баскетболу, мини-футболу, нардам. Состоится также конкурс художественной самодеятельности, эколого-просветительская викторина, беседы со специалистами Кавказского биосферного заповедника, патриотическая акция, в ходе которой участники «Игр Фишта» вспомнят павших за оборону Кавказа во время Великой Отечественной войны.
Организатором «Игр Фишта» выступил комитет Адыгеи по физической культуре и спорту, а также инициативная группа постоянных участников мероприятия.
«Игры Фишта» зародились в 2001 году. Идея проведения спортивных соревнований у подножия появилась у друзей-туристов Владимира Зотова, Максима Злобина, Махмуда Атласкирова, Азамата Удычака и Максима Богатырева.
Ежегодно фестиваль проходит у подножья горы Фишт, в честь которой назван главный олимпийский стадион в Сочи. К этой вершине стекаются маршруты туристов, скалолазов, альпинистов и спелеологов. Через нее проходят путешественники, совершающие переход к побережью Черного моря по маршруту № 30. Гора, покрытая вечными снегами и льдом, достигает 2867 метров над уровнем моря и имеет самый западный и низкий ледник на Кавказе, а у ее подножия можно увидеть более 130 видов растений-эндемиков, не произрастающих больше нигде в мире.
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