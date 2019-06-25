Вузы Адыгеи предоставят абитуриентам 1,5 тыс. бюджетных мест

В Адыгее в 2019 году для абитуриентов выделили около 1,5 тыс. бюджетных мест в высших учебных заведениях

Вузы Адыгеи открыли прием документов на поступление. В этом году на обучение за счет бюджета примут почти 1,5 тыс. человек.

В Майкопский государственный университет по всем программам и формам обучения зачислят 789 человек, в том числе 432 человека на очную форму обучения. Прием будет осуществляться по 32 направлениям бакалавриата, 7 специальностям специалитета и 16 программам магистратуры.

Адыгейский государственный университет примет на бюджетные места 606 студентов по программам бакалавриата, 84 человека — по программам магистратуры. На выбор абитуриентам предлагают более 40 направлений подготовки бакалавров и свыше 20 — по магистратуре.

«Специалисты ожидают наиболее высокий конкурс на экономический и юридический факультеты, факультеты социальных технологий и туризма, исторический, инженерно-физический, педагогики и психологии», — сообщили в пресс-службе АГУ.

Первой в приемную комиссию АГУ подала документы абитуриентка факультета педагогики и психологии. Первым иностранным гражданином, пожелавшим обучаться в магистратуре АГУ на отделении рекламы, стал бакалавр из Ирака Ваел Мохамед Кадхим.

Самым взрослым абитуриентом на данный момент является Дмитрий Лазырин из станицы Верхневеденеевской Краснодарского края. В 42 года он решил получить высшее образование и подал заявление на факультет социальных технологий и туризма, сообщили в пресс-службе Адыгейского госуниверситета.