Вузы Адыгеи предоставят абитуриентам 1,5 тыс. бюджетных мест
В Адыгее в 2019 году для абитуриентов выделили около 1,5 тыс. бюджетных мест в высших учебных заведениях
Вузы Адыгеи открыли прием документов на поступление. В этом году на обучение за счет бюджета примут почти 1,5 тыс. человек.
В Майкопский государственный университет по всем программам и формам обучения зачислят 789 человек, в том числе 432 человека на очную форму обучения. Прием будет осуществляться по 32 направлениям бакалавриата, 7 специальностям специалитета и 16 программам магистратуры.
Адыгейский государственный университет примет на бюджетные места 606 студентов по программам бакалавриата, 84 человека — по программам магистратуры. На выбор абитуриентам предлагают более 40 направлений подготовки бакалавров и свыше 20 — по магистратуре.
«Специалисты ожидают наиболее высокий конкурс на экономический и юридический факультеты, факультеты социальных технологий и туризма, исторический, инженерно-физический, педагогики и психологии», — сообщили в пресс-службе АГУ.
Первой в приемную комиссию АГУ подала документы абитуриентка факультета педагогики и психологии. Первым иностранным гражданином, пожелавшим обучаться в магистратуре АГУ на отделении рекламы, стал бакалавр из Ирака Ваел Мохамед Кадхим.
Самым взрослым абитуриентом на данный момент является Дмитрий Лазырин из станицы Верхневеденеевской Краснодарского края. В 42 года он решил получить высшее образование и подал заявление на факультет социальных технологий и туризма, сообщили в пресс-службе Адыгейского госуниверситета.
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