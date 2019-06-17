Блогера Тумсо Абдурахманова, критикующего власти Чечни, депортируют в Россию

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов сообщил, что Польша не дает ему статуса беженца и требует его возвращения в Россию

Он опубликовал документ, в котором сказано, что ему отказано в предоставлении статуса беженца и в предоставлении международной охраны. В решении сказано: «Обязываю возвратиться в Россию».

«Польская пограничная служба вынесла решение о моей депортации в Россию. Тучи сгущаются», — написал Абдурахманов в своем телеграм-канале.

Ранее Абдурахманов пытался оспорить в суде негативное решение Совета по делам беженцев, который отказал ему в убежище. В феврале воеводский административный суд Варшавы отказал в удовлетворении апелляционной жалобы.

Тумсо Абдурахманов покинул Россию в 2015 году после конфликта с родственником Рамзана Кадырова, которому якобы не уступил дорогу. По словам мужчины, после инцидента ему стали поступать угрозы, а Следственное управление УМВД по Грозному возбудило в отношении него уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ (Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом).

Ранее Абдурахманов пытался получить убежище в Грузии, там он также получил отказ.

В своем блоге он резко критикует политику чеченских властей. А зимой 2019 года, после его высказывания об Ахмате-Хаджи Кадырове, спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил ему кровную месть.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что слова Даудова неправильно перевели и исказили, однако в своей речи Даудов произнес слово «ч1ир», что обозначает кровную месть.

В конце апреля близкие родственники Абдурахманова, живущие в Чечне, отреклись от него, прокляли блогера и объявили, что не будут мстить за его смерть.