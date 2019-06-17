Блогера Тумсо Абдурахманова, критикующего власти Чечни, депортируют в Россию
Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов сообщил, что Польша не дает ему статуса беженца и требует его возвращения в Россию
«Польская пограничная служба вынесла решение о моей депортации в Россию. Тучи сгущаются», — написал Абдурахманов в своем телеграм-канале.
Он опубликовал документ, в котором сказано, что ему отказано в предоставлении статуса беженца и в предоставлении международной охраны. В решении сказано: «Обязываю возвратиться в Россию».
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Ранее Абдурахманов пытался оспорить в суде негативное решение Совета по делам беженцев, который отказал ему в убежище. В феврале воеводский административный суд Варшавы отказал в удовлетворении апелляционной жалобы.
Тумсо Абдурахманов покинул Россию в 2015 году после конфликта с родственником Рамзана Кадырова, которому якобы не уступил дорогу. По словам мужчины, после инцидента ему стали поступать угрозы, а Следственное управление УМВД по Грозному возбудило в отношении него уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ (Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом).
Ранее Абдурахманов пытался получить убежище в Грузии, там он также получил отказ.
В своем блоге он резко критикует политику чеченских властей. А зимой 2019 года, после его высказывания об Ахмате-Хаджи Кадырове, спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил ему кровную месть.
Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что слова Даудова неправильно перевели и исказили, однако в своей речи Даудов произнес слово «ч1ир», что обозначает кровную месть.
В конце апреля близкие родственники Абдурахманова, живущие в Чечне, отреклись от него, прокляли блогера и объявили, что не будут мстить за его смерть.
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