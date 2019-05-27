Два человека погибли в ДТП в Краснодаре

В Краснодаре 27 мая два человека погибли в автомобильной аварии с грузовиком

ДТП произошло на улице Зиповской. Водитель автомобиля Lada Priora по неустановленным причинам врезался в заднюю часть припаркованного грузовика с манипулятором. В результате ДТП водитель и пассажир легковушки умерли на месте. Устанавливаются обстоятельства аварии, проводится проверка, сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.