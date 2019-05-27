Два человека погибли в ДТП в Краснодаре

Краснодарский край

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В Краснодаре 27 мая два человека погибли в автомобильной аварии с грузовиком

ДТП произошло на улице Зиповской. Водитель автомобиля Lada Priora по неустановленным причинам врезался в заднюю часть припаркованного грузовика с манипулятором.

В результате ДТП водитель и пассажир легковушки умерли на месте.

Устанавливаются обстоятельства аварии, проводится проверка, сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Как писали Юга.ру, 25 мая в Краснодаре мотоциклист насмерть сбил женщину и погиб сам.

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