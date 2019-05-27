Два человека погибли в ДТП в Краснодаре
В Краснодаре 27 мая два человека погибли в автомобильной аварии с грузовиком
ДТП произошло на улице Зиповской. Водитель автомобиля Lada Priora по неустановленным причинам врезался в заднюю часть припаркованного грузовика с манипулятором.
В результате ДТП водитель и пассажир легковушки умерли на месте.
Устанавливаются обстоятельства аварии, проводится проверка, сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
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