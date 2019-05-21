Число подтопленных в Мостовском районе дворов превысило 650

Глава Мостовского района Сергей Ласунов уточнил в своем инстаграме, что всего из-за паводка пострадали более 650 придомовых территорий. В районе ввели режим ЧС.

Как писали Юга.ру, из-за сильных дождей, прошедших в ночь на 20 мая, в ряде населенных пунктов Мостовского и Отрадненского районов подтопило дворы.

«Установлено, что подтопленными оказались 329 придомовых территории в станице Баговской и поселке Узловой (192), станице Переправная (49) и поселке Псебай (88). В дома вода зашла только в четырех случаях, среди жителей никто не пострадал», — сообщил Ласунов.

В ликвидации последствий паводка задействованы 165 человек и 34 единицы техники. Также специалисты оценивают нанесенный местным жителям ущерб.