В Сочи машина упала в овраг

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи ночью 19 мая автомобиль провалился в овраг

ДТП случилось в 23:15 на дороге на Большой Ахун. По словам очевидца, водитель Lada Priora не справился с управлением и машина вылетела с трассы в овраг глубиной около 15 метров.

Спасатели эвакуировали из автомобиля 20-летнюю девушку, которая была за рулем автомобиля. На носилках они подняли ее из оврага и передали медикам, сообщает пресс-служба ЮРПСО.

Как писали Юга.ру, в апреле сотрудники полиции во время рейда нашли трехлетнего ребенка в овраге с водой. Мальчика достали, укутали в куртку и вызвали скорую. Мальчик прошел больше 2 км босиком, прежде чем оказаться в овраге.

ДТП Сочи
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре на народном фестивале умер артист ансамбля
Защита Кокорина и Мамаева обжаловала приговор
В поселке Яблоновском загорелся ветхий дом
На Кубани 15-летняя девочка погибла в ДТП по вине пьяного парня без прав
В Адыгее устанавливают ветробашни первого в стране ветропарка
Во время капремонта санатория в Сочи похитили 3 млн рублей

Лента новостей

Статьи

Финал «Игры престолов». Кто и как до него дожил

«Краснодар» впервые вышел в Лигу чемпионов

19 мая «Краснодар» одержал гостевую победу в матче против «Арсенала»

Фоторепортажи

Фоторепортаж с открытия скульптуры «Точка» в Краснодаре

Новый объект современного искусства появился на набережной в ЮМР

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале