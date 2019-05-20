В Сочи машина упала в овраг

ДТП случилось в 23:15 на дороге на Большой Ахун. По словам очевидца, водитель Lada Priora не справился с управлением и машина вылетела с трассы в овраг глубиной около 15 метров.

Спасатели эвакуировали из автомобиля 20-летнюю девушку, которая была за рулем автомобиля. На носилках они подняли ее из оврага и передали медикам, сообщает пресс-служба ЮРПСО.