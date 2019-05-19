На юге России прогнозируют ливни с грозой и градом
В регионах юга России с 19 по 21 мая будет действовать экстренное предупреждение из-за непогоды
В Краснодарском крае (за исключением Сочи) 19 и 20 мая ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. Это может привести к подъему уровня воды в реках южной части Кубани, Адыгеи на участке Черноморского побережья от Анапы до Магри, сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.
Спасатели также предупредили о ливнях и шквале жителей Адыгеи, Ставропольского края, Крыма, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии. В горах северокавказских республик возможен сход селей.
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По данным Краснодарского краевого гидрометцентра, 20 мая в регионе будут идти грозовые дожди, местами с градом. В ночь на понедельник столбики термометров опустятся до 13-18 °С, ночью вторника похолодает до 11-16 °С. Дневные температуры — 20-25 °С, местами до 27 °С. Ветер 4-9 м/с, местами порывы 12-17 м/с.
На побережье Черного моря 20 и 21 мая пройдут кратковременные дожди с грозой. Ночные температуры — 15-20 °С, днем будет 20-25 °С. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.
В Краснодаре в понедельник прогнозируют сильные осадки. Во вторник в краевой центр вернется солнечная погода, темпетарута воздуха поднимется до 27 °С.
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