На юге России прогнозируют ливни с грозой и градом

В регионах юга России с 19 по 21 мая будет действовать экстренное предупреждение из-за непогоды

В Краснодарском крае (за исключением Сочи) 19 и 20 мая ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. Это может привести к подъему уровня воды в реках южной части Кубани, Адыгеи на участке Черноморского побережья от Анапы до Магри, сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

Спасатели также предупредили о ливнях и шквале жителей Адыгеи, Ставропольского края, Крыма, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии. В горах северокавказских республик возможен сход селей.