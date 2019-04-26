Диспансеризацию и профосмотры в России сделали ежегодными
Минздрав РФ учредил новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров населения
Об этом 26 апреля сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения Вероника Скворцова. По ее словам, соответствующий приказ Минздрава накануне зарегистрировал Минюст.
«В соответствии с новым порядком профилактических осмотров и диспансеризации, с 18-летнего возраста профосмотры ежегодно проводятся взрослому населению, с 40 лет — ежегодная диспансеризация. Дополнительная диспансеризация вводится для лиц предпенсионного и пенсионного возраста», — цитирует главу ведомства РИА «Новости».
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Скворцова подчеркнула, что профосмотры и диспансеризация должны проводиться в удобное для людей время, в том числе по вечерам и в выходные дни. Кроме того, взрослому населению раз в три года можно пройти диспансеризацию, включающую в себя прицельные онкосрининги для разных возрастов, передает ТАСС.
Напомним, бесплатная диспансеризация всего населения Российской Федерации, предполагающая полное обследование организма раз в три года, вошла в систему обязательного медицинского страхования с 2013 года. С тех пор, по данным Минздрава, профилактические медосмотры прошли более 87 млн взрослых и практически все дети.
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