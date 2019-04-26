Диспансеризацию и профосмотры в России сделали ежегодными

Об этом 26 апреля сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения Вероника Скворцова. По ее словам, соответствующий приказ Минздрава накануне зарегистрировал Минюст.

«В соответствии с новым порядком профилактических осмотров и диспансеризации, с 18-летнего возраста профосмотры ежегодно проводятся взрослому населению, с 40 лет — ежегодная диспансеризация. Дополнительная диспансеризация вводится для лиц предпенсионного и пенсионного возраста», — цитирует главу ведомства РИА «Новости».