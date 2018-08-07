В Дагестане двухлетний ребенок умер в сгоревшей машине
Дагестан Маша Томилина
В Табасаранском районе Дагестана утром 7 августа сгорел автомобиль, есть жертва
Сообщение о возгорании автомобиля «ВАЗ 21099» в селении Дарваг поступило в 8:32, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Дагестану.
Возле машины дети играли со спичками, рядом лежали тюки сена. Солома загорелась, и огонь перекинулся на автомобиль, сообщает «Молодежь Дагестана».
Площадь возгорания составила 36 кв. метров, пожар потушили к 9:20.
В огне погиб двухлетний ребенок, который оказался заблокированным в машине.
Как сообщали Юга.ру, 1 августа в Краснодарском крае три человека сгорели заживо в машине.
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