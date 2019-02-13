Глава РАН призвал включить тест на IQ в медосмотры

Президент Российской академии наук Александр Сергеев призвал Минздрав сделать тест на коэффициент интеллекта (IQ) частью диспансеризации жителей России

Об этом Сергеев заявил на форуме «Здоровое общество. На пути к цели 80+», который 13 февраля проходит в Сочи. Мероприятие посвящено реализации нацпроектов с целью увеличить продолжительность жизни в России до 80 лет к 2030 году.

«Борьба с курением — согласен. Борьба с алкоголем — согласен. Но давайте введем сюда еще интеллектуальные занятия. И вот когда мы делаем диспансеризацию, давайте будем смотреть не только, как у нас меняется давление, как у нас все в порядке с нашими томограммами, — давайте посмотрим, как у нас еще меняется IQ», — цитирует главу РАН «Интерфакс».

Он подчеркнул, что занятия интеллектуальной деятельностью положительно влияют на здоровье и продолжительность жизни. В пример он привел академиков РАН, средний возраст которых превышает 70 лет. По словам Сергеева, они значительно реже страдают нейродегенеративными заболеваниями (к ним относятся болезнь Альцгеймера, нарушение движений и т.п. — прим.), чем средний пожилой житель России.

«Что это такое? Это интеллектуальный образ жизни», — сказал Сергеев.

Он предложил главе Минздрава РФ Веронике Скворцовой, присутствующей на форуме, включить в диспансеризацию анализ динамики IQ.

Напомним, диспансеризация всего населения Российской Федерации, предполагающая полное обследование организма, вошла в систему обязательного медицинского страхования с 2013 года.