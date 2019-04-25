Кудрин предложил объединить Краснодар, Ростов и Ставрополь в метрополию

По словам Кудрина, главная задача субъектов России, в которых недостаточно природных ресурсов — найти точки роста для них. Сегодня лучшая социально-экономическая ситуация сложилась в нефтедобывающих регионах.

«Они [нефтедобывающие регионы — Юга.ру] по уровню ВРП на душу населения уже сравнялись с такими странами, как Люксембург, Норвегия и Япония. В наиболее проблемных регионах показатель остается на уровне Индии и Индонезии», — говорится на сайте счетной палаты России.