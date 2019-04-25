Кудрин предложил объединить Краснодар, Ростов и Ставрополь в метрополию

Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область

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Председатель cчетной палаты России Алексей Кудрин 24 апреля предложил создать в России четыре метрополии

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По словам Кудрина, главная задача субъектов России, в которых недостаточно природных ресурсов — найти точки роста для них. Сегодня лучшая социально-экономическая ситуация сложилась в нефтедобывающих регионах.

«Они [нефтедобывающие регионы — Юга.ру] по уровню ВРП на душу населения уже сравнялись с такими странами, как Люксембург, Норвегия и Япония. В наиболее проблемных регионах показатель остается на уровне Индии и Индонезии», — говорится на сайте счетной палаты России.

Кудрин предложил уравновесить такие регионы за счет создания новых метрополий. Сейчас уже существуют две — Москва и Санкт-Петербург. Еще четыре предстоит создать, а именно:

  1. Екатеринбург — Тюмень — Челябинск;
  2. Томск — Новосибирск — Барнаул — Новокузнецк;
  3. Казань — Самара — Тольятти — Ульяновск;
  4. Ростов-на-Дону — Краснодар — Ставрополя.

«Нам нужно увеличить горизонтальные связи между субъектами Российской Федерации, особенно нас интересуют те регионы, где есть крупные центры, которые притягивают и могут дать новое развитие окружающим субъектам Российской Федерации», — отметил Кудрин.

По словам кандидата архитектуры Екатерины Ларионовой, агломерация — это содружество городов, объединенных в большой город.

«В российском Градостроительном кодексе нет вообще определения слову "город" — есть "муниципальное образование". Когда мы стали изучать агломерации, мы попробовали переопределить понятие "город", и есть много разных мнений, но мне ближе всего такое объяснение: город — это горожане, площадка, на которой горожане проживают свою жизнь. Соответственно, агломерация — это полигород, в котором больше горожан и площадок», — добавила Ларионова.

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