В выходные на Кубани будет солнечно и потеплеет до 24 °С

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае 6 и 7 апреля

В Краснодарском краевом гидрометцентре порталу Юга.ру рассказали, что в выходные на Кубани осадков не ожидается.

В краевой столице 6 и 7 апреля будет солнечно. Ночью столбики термометров покажут 2-4 °С, днем — до 20 °С. Ветер 5-10 м/c.