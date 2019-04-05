В выходные на Кубани будет солнечно и потеплеет до 24 °С
Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае 6 и 7 апреля
В Краснодарском краевом гидрометцентре порталу Юга.ру рассказали, что в выходные на Кубани осадков не ожидается.
В краевой столице 6 и 7 апреля будет солнечно. Ночью столбики термометров покажут 2-4 °С, днем — до 20 °С. Ветер 5-10 м/c.
В целом по краю в выходные дождей также не прогнозируют. Ночью будет 1-6 °С, местами возможны заморозки до -2 °С, в отдельных районах ночью и утром туман. В субботу днем воздух прогреется до 15-17 °С, в воскресенье потеплеет до 24 °С. Ветер 5-10 м/c, на юге возможны порывы до 12-14 м/c.
Что мы узнали из большого интервью Сергея Галицкого
Статьи ПартнерскийСамые популярные блюда ресторанов Madyar Collection
Выбор краснодарцев и редакции
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.