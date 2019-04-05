В выходные на Кубани будет солнечно и потеплеет до 24 °С

Краснодарский край

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Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае 6 и 7 апреля

В Краснодарском краевом гидрометцентре порталу Юга.ру рассказали, что в выходные на Кубани осадков не ожидается.

В краевой столице 6 и 7 апреля будет солнечно. Ночью столбики термометров покажут 2-4 °С, днем — до 20 °С. Ветер 5-10 м/c.

В целом по краю в выходные дождей также не прогнозируют. Ночью будет 1-6 °С, местами возможны заморозки до -2 °С, в отдельных районах ночью и утром туман. В субботу днем воздух прогреется до 15-17 °С, в воскресенье потеплеет до 24 °С. Ветер 5-10 м/c, на юге возможны порывы до 12-14 м/c.

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