Художники из группировки ЗИП превратят новороссийский троллейбус в первобытную пещеру

В Новороссийске 31 марта в четырех троллейбусах откроют выставку «Параллельный рейс»

Ее организовали художники из Краснодара, Новороссийска, Ростова, Анапы. Выставка посвящена 50-летию новороссийского троллейбуса.

Куратор проекта Екатерина Верба рассказала порталу Юга.ру, что в Новороссийске нет пространства, где было бы представлено современное искусство.

«Мы решили в качестве эксперимента использовать под такое пространство троллейбусы. Это поможет наладить коммуникацию жителей с современным искусством. Основная тема — связь прошлого и настоящего. Еще в начале XX века инженер В. Шуберский предложил построить троллейбусную линию Новороссийск — Сухум. Однако этим планам помешала осуществиться Русско-японская война», — сказала куратор выставки.

Она пояснила, что для проекта выбрали самые простые и старые модели троллейбусов.

«Это сделано для того, чтобы пассажиры, заходя в них, смогли почувствовать себя в другой реальности. Один из троллейбусов будет имитировать маршрут Новороссийск — Сухум. В салоне повесим авоськи с апельсинами. В другом троллейбусе к потолку приклеим 300 бумажных самолетиков с местами людей. Также будет оборудован стол с бумагой и инструкцией, как сделать самолетик. Каждый из пассажиров сможет сделать его сам и написать на нем желание», — пояснила Верба.

Куратор проекта отметила, что тематика третьего троллейбуса звучит как «Забытое — найденное». А четвертый снаружи станет стрит-арт-объектом. Внутри художники краснодарской арт-группировки ЗИП оформят его в виде первобытной пещеры.

В МУП «Муниципальный пассажирский транспорт Новороссийска» порталу Юга.ру рассказали, что выставку откроют 31 марта в 13:00 на разворотном кольце в районе Дворца творчества. Она продлится до 30 апреля. Маршруты, по которым будут курсировать машины, пока не определены. В компании уточнили, что проект осуществляется на безвозмездной основе.

«Художники готовы к тому, что какие-то экспонаты могут быть повреждены. Однако они объясняют это тем, что так люди будут контактировать с искусством», — добавили на предприятии.