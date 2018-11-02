Факультет, который старше вуза. Как в КубГАУ отметили 100-летие агрофака

В Кубанском государственном аграрном университете 26 октября прошел большой праздник: факультет агрономии и экологии отметил 100-летний юбилей. В актовом зале собрались студенты, выпускники разных лет, профессора, преподаватели и другие почетные гости — всего более 300 человек.

Первые специальные учебные заведения, которые готовили агрономов, появились на Кубани в начале XX столетия. 16 июня 1918 года было принято решение открыть в Екатеринодаре Кубанский политехнический институт в составе шести отделений, в том числе сельскохозяйственного. Так было положено начало факультету, который вскоре стал родоначальником целого вуза — Кубанского сельхозинститута, переименованного позднее в Кубанский государственный аграрный университет. В первый год своего существования КСХИ выпустил 12 специалистов, а на сегодня выпускниками агрофака стали уже около 17 тыс. человек.

Экспозиция с фотостендами рассказывала о руководителях вуза, факультета и различных его кафедр в минувшие годы, об именитых выпускниках, их достижениях и открытиях. Отдельные стенды были посвящены нынешней жизни агрофака — научным и спортивным победам студентов, техническому оснащению факультета и родному для нескольких поколений учеников общежитию №5.

Первыми гостей праздника поздравили ректор аграрного университета, депутат ЗСК Александр Трубилин и два выпускника агрофака — декан факультета, профессор Алексей Радионов и министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.

Александр Трубилин ректор КубГАУ

— Сегодня мы отмечаем первый вековой юбилей в стенах Кубанского государственного аграрного университета. Ровно 100 лет исполнилось факультету, с которого началась история вуза. Из маленького факультета, который был создан при политехе 100 лет назад, вырос самый крупный в Южном федеральном округе, а возможно, и в России, аграрный вуз.

За это время произошло немало событий. Агрономический факультет помнит революционные годы, он пережил Гражданскую и Великую Отечественную войну, годы оккупации и восстановления страны. Но за все это время он ни разу не остановил свою работу. Сотрудники вели научную деятельность, помогали фронту, работали в тылу.

Факультет славен выпускниками — учеными с мировыми именами, героями труда, России, Кубани, государственными и политическими деятелями, руководителями предприятий и научно-исследовательских учреждений, фермерами.

Федор Дерека министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

— Благодарен судьбе за то, что я — выпускник именно этого вуза и факультета. Считаю, что КубГАУ — лучший аграрный вуз в стране. Сегодня краевая и федеральная власти оказывают большую поддержку агропромышленному комплексу, а для Кубани эта сфера — локомотив развития. Поэтому агрофак — главная кузница для нашего АПК.

Здесь я приобрел много друзей, был председателем студсовета общежития №5 — это все очень дорого для меня. Хочу пожелать профессорско-преподавательскому составу здоровья, процветания и чтобы специальности, связанные с сельским хозяйством, всегда были востребованы.

Алексей Радионов декан агрономического факультета КубГАУ

— Когда учился на агрофаке, и подумать не мог, что когда-нибудь его возглавлю. Приятно, что сегодня собрались все наши выпускники разных поколений — кто-то учился раньше меня, кто-то позже. Хочу поблагодарить ректора и все службы вуза за неоценимую помощь факультету, поддержку начинаний и инициатив агрофака, за создание благоприятных условий для студентов и преподавателей.

Сегодня факультет агрономии и экологии КубГАУ включает семь кафедр: ботаники и кормопроизводства; генетики, селекции и семеноводства; общего и орошаемого земледелия; растениеводства; общей биологии и экологии; прикладной экологии; социологии и культурологии. Здесь работают больше 70 преподавателей, в том числе 20 докторов и 44 кандидата наук, а также ведущие ученые научно-исследовательских институтов, руководители краевых ведомств. Преподаватели факультета ведут внедренческую и консультационную работу в АПК Кубани, сотрудничают со многими вузами и НИИ края, России, с зарубежными научными и учебными заведениями. На базе агрофака ежегодно проводят семинары и совещания, в том числе международные. За факультетом закреплены опытное поле, Центр искусственного климата и Ботанический сад.

На празднике наградили выдающихся сотрудников, студентов и ветеранов факультета. Они получили благодарности и грамоты Министерства сельского хозяйства РФ, Законодательного собрания Краснодарского края, министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани, министерства образования, науки и молодежной политики региона, администрации и гордумы Краснодара и от ректората КубГАУ.

Со словами благодарности выступили и выдающиеся выпускники факультета. Многие вспомнили свою студенческую жизнь: как сдавали сессии и работали в полях, заводили дружбу и встречали на факультете будущих супругов. По словам выпускников, полученные в стенах вуза знания позволили им достичь высот в профессии: теперь они возглавляют сельхозпредприятия и трудятся в лучших хозяйствах края, занимаются политикой или наукой. Бывшие студенты дали наставления нынешним, а также вручили факультету подарки. Самый необычный, пожалуй, преподнес коллектив Национального центра зерна имени П.П. Лукьяненко — новый сорт пшеницы, который назвали «агрофак-100».