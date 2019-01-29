Поезд насмерть сбил девушку в Краснодаре

Краснодарский край

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В Краснодаре вечером 28 января поезд насмерть сбил 22-летнюю девушку

По предварительным данным, поезд Ростов — Туапсе около 20:20 сбил девушку на перегоне Компрессорный — Краснодар-2, когда она пыталась перебежать пути. На место выехали сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства происшествия, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ЛУ МВД России на транспорте по ЮФО.

Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. От удара 22-летняя девушка сильно пострадала и умерла на месте происшествия.

Краснодар Поезда Полиция смерть
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