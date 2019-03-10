В Эфиопии потерпел крушение лайнер. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян

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В Эфиопии утром 10 января разбился Boeing-737 авиакомпании Ethiopian Airlines. Никто не выжил

В 8:38 лайнер Boeing 737-800 MAX вылетел в кенийский Найроби из международного аэропорта Боле в Аддис-Абебе, в 8:44 он потерял связь.

Крушение произошло недалеко от города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли, передает RT.

Изначально сообщалось, что граждане России не регистрировались на рейс, однако позже представители Ethiopian Airlines Group заявили о том, что на борту было три россиянина, пишет ТАСС. Всего в списке погибших граждане 33 стран, среди них 32 кенийца, 18 канадцев, 8 американцев и 7 британцев, сообщает BBC.

Причина крушения пока неизвестна.

Авиакатастрофы смерть
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