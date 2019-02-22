Два человека погибли в пожаре в многоэтажке на окраине Краснодара

Краснодарский край

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В Краснодаре следователи 22 февраля начали проверку обстоятельств гибели двух человек во время пожара в поселке Белозерном

Пожар случился около 3:15 на пятом этаже жилого дома. Площадь возгорания составила 20 км. метров. Во время тушения нашли тела 38-летней женщины и 67-летнего мужчины. Еще троих жильцов госпитализировали.

Одной из возможных причин пожара следователи назвали неосторожное обращение с огнем при курении. Чтобы установить точную причину смерти, назначены судебно-медицинские экспертизы. Проводится проверка, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, из-за пожара из жилого дома эвакуировали 46 человек.

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