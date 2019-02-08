В Сочи машина врезалась в отбойник, водитель погиб

Краснодарский край

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В Сочи 8 февраля произошла автомобильная авария, в которой погиб водитель легковушки

ДТП случилось около 15:00 на Обходе Сочи. На съезде на улицу Пластунскую водитель автомобиля ВАЗ-2104 выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.

Как сообщали Юга.ру, 3 февраля в тоннеле Сочи столкнулись три машины. Пострадали женщина и ее дочь. 

ДТП смерть Сочи
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