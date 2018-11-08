На рынке недвижимости Новороссийска появился новый игрок

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В Новороссийск пришел новый застройщик «Семья — Новороссийск», который является частью краснодарского холдинга «Семья»

Первым проектом компании в Новороссийске станет строительство жилого комплекса «Классика», который разместится в южной части города, в районе улицы Котанова.

Площадь жилой застройки составит около 200 тыс. кв. метров. В проект комплексного освоения территории войдут муниципальные детский сад и школа.

Первый квартал ЖК «Классика» разместится на территории 2,26 га вдоль улицы Котанова и будет состоять из четырех домов с общей жилой площадью около 43 тыс. кв. метров, которые будут возводиться по монолитно-кирпичной технологии. Кроме того, предусмотрены оборудованный подземный паркинг и кладовые помещения.

На первых этажах разместятся коммерческие учреждения: магазины, парикмахерские, прачечные, кафе. В этом же квартале планируется построить двухэтажное здание под коммерцию, которое застройщик готов перепроектировать под будущего покупателя.

Жилой комплекс «Классика» станет первым объектом компании и одним из крупнейших проектов комплексного освоения территории в Новороссийске за последние несколько лет, отметили в пресс-службе строительной компании.

ЖК «Андерсон» © Фото пресс-службы СК «Семья»
ЖК «Все свои» © Фото пресс-службы СК «Семья»
ЖК «Светлоград» © Фото пресс-службы СК «Семья»
ЖК «Светлоград» © Фото пресс-службы СК «Семья»

Холдинг «Семья» работает в Краснодаре пять лет и реализует три проекта. Один из них — ЖК «Андерсон» — ввели в эксплуатацию в 2017 году, продолжается строительство еще двух жилых комплексов — «Светлоград» и «Все свои».

Жилье Недвижимость Новороссийск Строительство
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