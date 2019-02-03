Женщина и ее дочь пострадали в ДТП с тремя машинами в тоннеле Сочи

Краснодарский край

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В Сочи 3 февраля произошла авария с участием трех автомобилей, в которой пострадали два человека

ДТП случилось в 11:30 на трассе Джубга — Сочи, в тоннеле «Хоста». По предарительным данным, 38-летний водитель автомобиля Daewoo ехал в левом ряду, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с машиной Mitsubishi, которая двигалась перед ним. Эта иномарка продолжила движение и столкнулась с автомобилем Nissan.

В аварии пострадали две пассажирки автомобиля Daewoo: 24-летняя девушка и ее двухлетняя дочь. Девушка получила закрытую травму шейного отдела позвоночника, девочка — закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Пострадавших доставили в больницу.

Ребенок ехал без специального автокресла, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

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