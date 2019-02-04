В январе в горах Сочи выпало рекордное количество осадков

В горах Сочи в начале 2019 года зафиксировали погодный рекорд — 152% от нормы

«В горной зоне курорта за 19 дней с осадками выпало 304 мм (152% от нормы)», — подвели итоги января на сайте специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей.

По данным синоптиков, к концу января высота снежного покрова в горах в районе Сочи на отметках выше 1500 метров над уровнем моря составила от 2 до 3 метров. В высокогорной зоне температура понижалась до -13 °С.

Специалисты Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют, что в феврале на территории Южного федерального округа средняя месячная температура воздуха и месячное количество осадков будут около нормы.

Для прибрежной зоны Сочи нормой является среднемесячная температура воздуха +5,7 °С, месячная сумма осадков — 118 мм. В феврале, как правило, случается 10-12 дней с осадками.

Как сообщани Юга.ру, с 4 по 6 февраля на Кубани прогнозируют сухую погоду, на юге Черноморского побережья потеплеет до 19 °С.