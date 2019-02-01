Введенный после пожара режим ЧС в Кизляре снят

Власти Кизляра отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный в городе после крупного пожара в двух торговых центрах

Режим ЧС был введен днем 1 февраля и через несколько часов снят решением мэра города Александра Шувалова.

Пострадавших среди местных жителей и сотрудников правоохранительных и экстренных служб нет, передает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, пожар в двух торговых центрах произошел в Кизляре утром 1 февраля.

Сначала загорелось четырехэтажное здание ТЦ «Планета Люкс». Его построили в 2010 году без соблюдения норм пожарной безопасности. Мэр города ранее предполагал, что каркас здания придется снести. Через некоторое время огонь перекинулся на крышу стоящего в пяти метрах трехэтажного ТЦ «Союз». Это здание планируют восстановить, после пожара уцелел первый этаж вместе с товаром.

Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. метров. Огонь потушили в 12:00.