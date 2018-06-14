Под Краснодаром в оросительном канале утонул восьмилетний ребенок
В Краснодаре начали доследственную проверку по факту обнаружения тела восьмилетнего мальчика в оросительном канале
«Ребенок утонул 10 июня в поселке Знаменском. По одной из версий, мальчик находился недалеко от водоема один. Он упал в воду, после того, как решил помыть руки. Тело ребенка нашли через некоторое время, его отнесло течением», — сообщила порталу Юга.ру старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.
Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.
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