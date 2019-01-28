Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Дагестане

В Бабаюртовском районе Дагестана утром 27 января произошло ДТП, есть пострадавшие

Авария произошла на 369-м км федеральной трассы Астрахань — Махачкала.

По предварительным данным, автомобиль Lada Priora выехал на встречку и столкнулся с машиной ВАЗ-21110.

В результате получили травмы оба водителя, один пассажир Priora и два человека, которые ехали в «110-й». Их доставили в Бабаюртовскую центральную больницу, сообщает «АиФ-Дагестан».