В Прикубанском округе Краснодара откроют дополнительный МФЦ

На совещании в Заскобрании Краснодарского края обсудили вопрос предоставления населению государственных и муниципальных услуг

Детальный анализ работы региональных многофункциональных центров представил депутатам руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Евгений Юшков. Он сообщил, что на сегодня в крае работают 57 крупных офисов МФЦ и 286 подразделений. Общее число окон приема заявителей — 1286.

По словам Юшкова, среднее время ожидания в МФЦ — 15 минут. При этом на совещании было отмечено, что исключением в этом отношении является центр, расположенный в ТРЦ «Красная Площадь». Спикер ЗСК Юрий Бурлачко спросил, какие меры принимаются для исправления ситуации. Юшков проинформировал, что разгрузить этот центр планируют в ближайшее время за счет создания дополнительного МФЦ в этом же районе.

«Еще десять лет назад сложно было представить, что необходимую справку можно получить сразу, а не за месяц. МФЦ — это серьезная экономия времени. Любые недостатки в работе МФЦ крайне негативно сказываются на населении. Поэтому очень важно, чтобы оперативно предпринимались все меры по их устранению», — подчеркнул Бурлачко.

Отдельно на совещании обсудили вопрос предоставления услуг МФЦ в особом порядке предпринимателям. Три подобных центра уже действуют в крае, в планах — увеличение их числа, сообщил Юшков.

Также на совещании обсудили совершенствование системы электронных услуг. Сейчас через Портал Краснодарского края пользователь может получить 98 государственных и 69 типовых муниципальных услуг. В ближайших планах — предоставить возможность открыть электронный больничный и электронное оформление ДТП. По статистике, электронными услугами пользуется больше половины жителей края. Планируется, что в 2019 году этот показатель приблизится к 70%.

По итогам совещания была подготовлена резолюция с рекомендациями для дальнейшего развития системы МФЦ, сообщили в пресс-службе Заксобрания.