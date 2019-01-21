Жителя Сочи, который до смерти избил 84-летнюю мать и ушел спать, признали невменяемым

В Сочи обвиняемый в избиении матери до смерти мужчина предстанет перед судом, где будет решаться вопрос о применении к нему принудительных мер медицинского характера

Следственные органы завершили расследование дела в отношении 61-летнего сочинца по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Установлено, что причиной смерти его 84-летней матери стала тупая травма грудной клетки, которую нанес мужчина, избив пожилую женщину.

«По результатам проведенной психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать характер своих действий и руководить ими», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, инцидент произошел в феврале 2018 года. Мужчина был пьян и в ходе конфликта избил мать, после чего ушел спать. Утром он обнаружил, что родственница умерла, и вызвал скорую, не сообщив, что избил мать. Причину смерти установило следствие.

Материалы дела направлены в суд с постановлением о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера, добавили в СКР.