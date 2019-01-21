Из-за судимости за хранение оружия уволили директора школы на Кубани
В Усть-Лабинском районе по инициативе прокуратуры уволили директора сельской школы, у которого была судимость за хранение боеприпасов
По версии следствия, в средней общеобразовательной школе № 24 хутора Болгов на посту директора работал мужчина, имеющий судимость. Ранее его осудили за совершение преступления по ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, сбыт, хранение или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).
Отмечается, что у директора не было разрешения о допуске к деятельности, связанной с участием несовершеннолетних, которое выдает региональная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В результате проверки директора уволили из образовательной организации, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
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