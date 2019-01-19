В Новороссийске на «зебре» насмерть сбили 17-летнюю девушку

Краснодарский край

Распечатать

В Новороссийске 19 января произошло ДТП, где погиб пешеход

Авария случилась около 10:00 на улице Магистральной. По предварительным данным, 34-летний водитель Fiat сбил 17-летнюю девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

Пострадавшая от травм умерла в больнице, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

ДТП Новороссийск
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Новороссийске на «зебре» насмерть сбили 17-летнюю девушку
Жителям Дагестана необоснованно начислили долги за газ
Во время пожара в Хадыженске погибла пожилая женщина
В Махачкале из-за кори закрыли детский сад
Ветеран Великой Отечественной погибла после нападения на Ставрополье
В Хадыженске сгорел частный дом

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале