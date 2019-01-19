В Новороссийске на «зебре» насмерть сбили 17-летнюю девушку
Краснодарский край Маша Волобуева
В Новороссийске 19 января произошло ДТП, где погиб пешеход
Авария случилась около 10:00 на улице Магистральной. По предварительным данным, 34-летний водитель Fiat сбил 17-летнюю девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.
Пострадавшая от травм умерла в больнице, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.