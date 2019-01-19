В Горячем Ключе два человека погибли после столкновения автомобилей

В Горячем Ключе 18 января произошло ДТП, где два человека погибли и трое пострадали

Авария случилась около 17:50 на 41-м км трассы Кубанская — Саратовская. По предварительным данным, там столкнулись автомобили Lada Kalina и Infiniti, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В результате ДТП три человека пострадали и двое погибли. Полиция начала проверку.