В Горячем Ключе два человека погибли после столкновения автомобилей

Краснодарский край

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В Горячем Ключе 18 января произошло ДТП, где два человека погибли и трое пострадали

Авария случилась около 17:50 на 41-м км трассы Кубанская — Саратовская. По предварительным данным, там столкнулись автомобили Lada Kalina и Infiniti, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В результате ДТП три человека пострадали и двое погибли. Полиция начала проверку.

Горячий Ключ ДТП Полиция
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В Горячем Ключе два человека погибли после столкновения автомобилей
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