Двое мужчин погибли во время пожара в Краснодаре

В Краснодаре 19 января во время пожара на улице Есенина погибли два человека

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю «Кубань 24» сообщили, что погибли двое мужчин. Началась доследственная проверка, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщили, что пожарные, которые прибыли на улицу Есенина, столкнулись с затруднениями. Из-за плотной парковки и застройки пожарный автомобиль не мог близко подъехать. Специалисты взяли с собой пожарно-техническое вооружение и направились к месту возгорания в цокольном этаже. Они включили газодымнозащитную службу, приступили к разведке и эвакуации населения. В подъезде было плотное задымление.

«Звенья с помощью масок спасателя спасли порядка 20 человек, в том числе и детей. С третьего раза водителю пожарного автомобиля удалось подъехать к месту пожара. Была проложена магистральная линия и поданы огнетушащие вещества для ликвидации пожара», — добавили в пресс-службе.