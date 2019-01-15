Краснодарцам предложили выбрать имена спортсменов, в честь которых назовут улицы

Управление по физической культуре и спорту Краснодара открыло прием предложений по кандидатурам выдающихся спортсменов, в честь которых назовут новые улицы города

«Инициатива направлена на то, чтобы увековечить в названиях новых городских улиц имена выдающихся спортсменов, которые прославили Краснодар и Краснодарский край своими победами и достижениями. А также всех, кто многое сделал для развития спорта, спортивной инфраструктуры в городе, становления спортивных школ и, в конечном счете, — для воспитания всемирно известных чемпионов», — пояснил начальник управления Анатолий Мирошников.

Краснодарцы могут присылать свои предложения по адресу sport@krd.ru. Нужно полностью указать фамилию, имя и отчество спортсмена, обосновать, почему именно его имя должно быть увековечено и рассказать о его заслугах и достижениях в спорте, вкладе в развитие спорта в Краснодаре. Также нужно оставить свои контактные данные (ФИО, телефон, электронную почту) для уточнения деталей и контакты родственников деятеля спорта, чтобы согласовать с ними этот вопрос.

В топонимической комиссии напомнили, что увековечивание памяти лиц, имеющих выдающиеся достижения перед Краснодаром и Краснодарским краем, возможно только посмертно.

Выбор имен обсудят в конце января на заседании Общественного совета по физической культуре и спорту при главе города, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.