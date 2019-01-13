Мужчина попал в реанимацию после драки с продавцом на рынке Новороссийска

Краснодарский край

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На центральном рынке Новороссийска подрались продавец и покупатель, последний после драки попал в реанимацию

По словам очевидцев, торговец оскорбил клиентку магазина. Она позвала мужа для выяснения ситуации. Между мужчинами завязалась драка. В результате конфликта покупатель попал в реанимацию, пишет «Наша газета». На видео с места происшествия продавец утверждает, что пострадавший мужчина ударил его первым.

В пресс-службе УМВД по Новороссийску сообщили, что драка произошла в конце декабря. Участники конфликта уже установлены, по факту произошедшего ведется проверка. Пострадавший мужчина идет на поправку.

Драки Новороссийск
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