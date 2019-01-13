Пожилая женщина погибла в ДТП в Павловском районе, еще пять человек пострадали

Краснодарский край

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В Павловском районе Краснодарского края произошло ДТП, в результате которого погиб один человек, еще пятеро, в том числе ребенок, пострадали

Авария произошла около 20:30 12 января в районе 14-го километра автодороги.

«По предварительным данным, мужчина 1978 года рождения, управляя автомобилем Renault, допустил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen под управлением мужчины 1972 года рождения», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП скончалась пассажир Renault — женщина 1948 года рождения. В больницу доставили обоих водителей и трех пассажиров, в том числе девочку 2002 года рождения.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

ДТП Павловский район
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