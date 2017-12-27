Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору красной икры

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Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие добавки недопустимы в красной икре

По данным ведомства, не рекомендуется покупать икру с пищевой добавкой уротропин (Е-239).

«Ранее добавку применяли как консервант, однако с 2010 года она была запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды)», — цитирует сообщение ведомства RT.

Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200 и Е-211. В Роспотребнадзоре напомнили, что не рекомендуется покупать икру в местах незаконной торговли и с рук.

Роспотребназдор
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