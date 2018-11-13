На Кубани в ДТП с легковушкой и двумя грузовиками погибли три человека

Краснодарский край

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В Каневском районе 13 ноября произошла авария с участием легковушки и двух грузовиков

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть полиции в 7:50. 

По предварительным данным, на трассе Каневская — Привольное столкнулись автомобиль «ВАЗ 2115», грузовая машина Hyundai и «Газель». В результате от полученных травм скончались трое пассажиров легковушки — 42 и 62-летние мужчины, а также 58-летняя женщина. Еще один 56-летний пассажир госпитализирован.

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Сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, устанавливают все причины и обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 

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