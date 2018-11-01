Жителя Ростова будут судить за контрабанду античных монет Древнего Рима

В Ростове-на-Дону будут судить местного жителя, которого обвиняют в контрабанде античных монет

По данным следствия, в сентябре 2017 года 39-летний ростовчанин принял участие в электронном аукционе. Он купил 12 подлинных античных монет Древнего Рима. Общая рыночная стоимость монет на дату перемещения через границу составляла более 100 тыс. рублей.

Мужчина знал, что культурные ценности отсылать международной почтой запрещено, а также, что античные монеты подлежат декларированию. Не смотря на это, он предоставил отправителю свои персональные данные для пересылки.

Таможенники сообщили ему, что необходимо задекларировать ввозимые предметы, представляющие культурную ценность. Однако, он этого не сделал. Кроме того, мужчина неоднократно пытался подменить содержимое посылки.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда культурных ценностей). Сейчас дело направили в суд, сообщила 31 октября пресс-служба прокуратуры Ростовской области.